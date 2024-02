Usa uno spray nasale vietato, assolto nuotatore azzurro

Sarebbe stato, come sosteneva il suo difensore (l'avvocato Francesco Foltran) un banale errore, forse dettato dalla superficialità. E quella sostanza, il tuaminoeptano, era contenuta in un decongestionante nasale che l'atleta avrebbe utilizzato per trovare sollievo da una fastidiosa forma di allergia primaverile. Il giovane, M.B, un coneglianese di 31 anni, è stato assolto oggi, 28 febbraio, per non avere commesso il fatto. Il pubblico ministero aveva invece chiesto la condanna a 3 mesi di reclusione.

Nel maggio del 2018, l'anno della verifica a sopresa, M.B. era stato sospeso con provvedimento della Prima Sezione del Tribunale Antidoping per sei mesi: la sostanza contenuta nello spray era infatti considerata vietata. E il ragazzo, che al tempo dei fatti aveva 26 anni ed era in forza alla società coneglianese "Rana Azzurra" , era stato segnalato dai carabinieri del Nas alla Procura di Treviso che aveva chiesto e ottenuto l'emissione di un decreto penale che lo condannava al pagamento di 4.500 euro in sostituzione di due mesi di reclusione a cui lui, certo della sua innocenza, aveva però fatto opposizione.

M.B., che nel 2017 ha gareggiato ai campionati del Mondo Masters a Budapest (ottenendo il 49esimo posto realizzando, nei 200 stile libero, il tempo di 2 minuti e 11 secondi) venne trovato positivo al tuaminoeptano nel corso di un controllo. Il giovane disse che non sapeva che la sostanza era vietata e che nel medicinale non era presente nessuna controindicazione per gli sportivi. Ma il tuaminoeptano è utilizzato anche come farmaco stimolante, avendo la capacità di produrre noradrenalina, che provoca una forte reazione del corpo che comprende un aumento della frequenza cardiaca ed aumento del flusso di sangue ai muscoli. E così erano arrivati la sospensione e i guai con la giustizia ordinaria.