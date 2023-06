Rogo devasta appartamento, evacuata palazzina di quattro piani

Un incendio ha devastato nel pomeriggio di oggi, 11 giugno, un appartamento all'ultimo piano di una palazzina di via Guido Sinopoli a Conegliano, in località Sette Borghi. Il condominio, di quattro piani, è stato evacuato e sono intervenute sul luogo del rogo diverse squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Conegliano, con un'autoscala. Sul posto giunti anche i carabinieri della Compagnia di Conegliano e un'ambulanza del Suem 118: medico e infermieri non hanno dovuto tuttavia soccorrere nessuno dei presenti, tutti fortunatamente illesi. I danni allo stabile sono ingentissimi (una parte degli appartamenti non sono agibili) e le operazioni di spegnimento particolarmente difficili. La colonna di fumo era visibile fino a diversi chilometri di distanza.