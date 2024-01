Scoppia un incendio in casa, residenti evacuati: tre intossicati tra cui un pompiere

E' di tre intossicati, tutti in maniera fortunatamente lieve, due residenti e un vigile del fuoco, il bilancio di un incendio che nella notte appena trascorsa ha devastato un'abitazione di due piani in via Tintoretto a Conegliano. L'allarme è scattato alle 3.40 quando le fiamme sono divampate in uno dei due appartamenti dell'edificio, in particolare quello al primo piano. Per ora sono ignote le cause del rogo (non si esclude un corto circuito), agevolate dalla presenza di materiale di ogni tipo ammassato all'interno. L'intera abitazione risulta ora inagibile a causa dei gravi danni provocati dall'incendio. Intervenute sul posto alcune squadra dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Conegliano e Vittorio Veneto, al lavoro fino all'alba di oggi, oltre alle ambulanze del Suem 118 che hanno trasportato due persone che vivono nell'abitazione oltre ad un pompiere, tutti intossicati lievemente, al pronto soccorso dell'ospedale coneglianese. Per gli accertamenti del caso è giunta anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Conegliano.