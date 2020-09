Electrolux, scoperti due nuovi positivi al Covid: 10 operai sospesi

Continuano a salire i contagi all'interno dello stabilimento Electrolux di Susegana. Sono infatti due i nuovi positivi al Covid-19, di cui uno già sospeso in quarantena e risultato positivo al secondo tampone, oltre che collegato all'ultima operaia contagiata del cluster AIA di Vazzola. Il secondo positivo è, invece, un operaio della linea 4, ovvero la stessa linea del turno dell'ultimo lavoratore risultato positivo. Nel frattempo sono stati sospesi altri 10 operai in via cautelativa, in attesa del tampone e della successiva quarantena fiduciaria. In questo caso si tratta di lavoratori che hanno avuto rapporti stretti con il nuovo positivo.

