Controlli anti spaccio e contro i furti: 100 carabinieri impegnati in tutta la Marca

Dalle 18 di oggi sono circa un centinaio i carabinieri del Comando Provinciale di Treviso impegnati in un servizio di controllo straordinario del territorio volto alla prevenzione e al contrasto dei reati, soprattutto dei furti in abitazione e dello spaccio di stupefacenti, oltre che finalizzato al monitoraggio della circolazione, il tutto tramite posti di blocco stradale in tutta la Marca. L'operazione, che proseguirà per tutta la serata, ha già consentito di rintracciare e arrestare alcuni soggetti destinatari di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria e di procedere a sequestri di stupefacente in alcune "piazze" di spaccio.