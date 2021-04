Controlli antidroga in zona stazione: «La situazione è migliorata»

Gli agenti della polizia locale di Treviso sono intervenuti con il cane antidroga Luke in Via Roma e Via Orioli: nessuna multa. In Via Bindoni nuova telecamera "multisensor"

Nel pomeriggio di mercoledì 28 aprile, dalle 17 alle 18.30, due pattuglie del Nucleo di pronto intervento della polizia locale di Treviso, con l’ausilio dell’Unità cinofila, hanno setacciato vicolo Orioli e Via Roma per il contrasto allo spaccio di stupefacenti, identificando una ventina di persone e controllando alcune attività della zona.

«Il bilancio è positivo - afferma il comandante della polizia locale, Andrea Gallo - Il cane antidroga Luke non ha trovato sostanze stupefacenti né addosso alle persone fermate né in strada e nemmeno nei negozi controllati a riprova che la situazione è migliorata». Sul fronte dei servizi preventivi il Comando, da alcune settimane, ha programmato servizi appiedati soprattutto alla sera, nella fascia oraria 19-22: «Ogni sera sono stati programmati servizi appiedati in via Roma e vicolo Orioli per dare seguito ad alcune segnalazioni per la presenza di persone sospette. Gli stessi residenti hanno osservato che, grazie alla presenza delle pattuglie, c’è stato un sensibile miglioramento». I servizi continueranno sia per la prevenzione che per la repressione. Gli agenti del Nucleo di contatto urbano, anche grazie alla facilità di spostamento offerta dalle bici elettriche, riescono ad essere presenti in modo capillare sia in città che nei quartieri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E, a proposito di quartieri, da una decina di giorni è stata attivata una nuova telecamera multisensor in via Bindoni che riesce a controllare contemporaneamente tutte le zone con un’ottica a 360 gradi. Entro fine giugno saranno installate nuove telecamere in tangenziale e nei quartieri, dopo l’assegnazione dell’ultimo appalto. Sono infatti previste nuove telecamere multisensor e lettori targhe tra via Brigata Marche e via Salsa, in Borgo Capriolo, in tangenziale, in piazza San Leonardo e Piazza Umanesimo latino