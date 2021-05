Controlli al Biscione di Conegliano: arrestato un 23enne e denunciato un 19enne

Il primo non aveva il divieto di dimora nel territorio comunale, mentre il secondo è stato trovato in possesso di un coltello vietato

I carabinieri della Compagnia di Conegliano, supportati da personale delle Squadre di Intervento Operativo del 4° Battaglione carabinieri di Mestre (VE), hanno svolto negli ultimi giorni una serie di servizi straordinari di controllo del territorio nei luoghi ritenuti maggiormente sensibili della città di Conegliano e zone limitrofe. Circa un centinaio i militari dell’Arma complessivamente impiegati i quali hanno identificato quasi duecento soggetti e controllato centotrenta veicoli.

Nello specifico, verso le ore 19 di mercoledì scorso, M.M. 23enne di origini senegalesi, dimorante nel trevigiano e gravato da precedenti di polizia, è stato tratto in arresto in flagranza di reato per inosservanza delle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con divieto di dimora nel comune di Conegliano. Lo straniero è stato individuato e bloccato dai militari operanti in via Colombo, presso il piazzale autostazione denominato "Biscione" benché lo stesso, alla vista dei militari abbia tentato di allontanarsi velocemente nelle vie limitrofe.

Sono poi stati deferiti in stato di libertà, rispettivamente, un 34enne coneglianese già conosciuto dalle forze dell’ordine che martedì, in via San Giovanni Bosco, nelle vicinanze di un esercizio commerciale, è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare e trovato in possesso di una mazza da baseball e di un coltello. Poi, deferito anche un 19enne di origini senegalesi dimorante nel coneglianese che venerdì, nelle vicinanze del piazzale autostazione "Biscione", sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello vietato. E ancora, stessa sorte è toccata ad un 22enne di origini marocchine, con precedenti di polizia, sorpreso mercoledì a Conegliano benché fosse destinatario di un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno in Conegliano. Infine anche due minorenni, un 15enne montebellunese e un 14enne di origini rumene, entrambi con precedenti di polizia, bloccati lunedì presso un esercizio commerciale di viale Italia di Conegliano dopo che si erano impossessati di alcuni capi di abbigliamento tentando di oltrepassare le barriere antitaccheggio senza pagare il dovuto.

Inoltre, sono stati effettuati posti di controllo su arterie stradali di località prossime alla città di Conegliano, nel corso dei quali sono state elevate svariate contravvenzioni al Codice della Strada ad automobilisti indisciplinati alla guida nonché, in particolare, sono stati segnalati alla competente autorità amministrativa due giovani che, sottoposti a controllo di polizia a San Fior e Mareno di Piave, sono stati trovati in possesso di ridotte quantità di stupefacenti del tipo marijuana e hashish. Ulteriori servizi dedicati di prevenzione e contrasto dei reati a cura dell’Arma locale sono stati pianificati per il weekend appena iniziato.