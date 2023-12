Controlli sui bus per le scuole, studenti senza biglietto e con dosi di marijuana

Nella mattinata di mercoledì 13 dicembre, a Castelfranco Veneto, i carabinieri della locale stazione hanno effettuato una serie di controlli sulle linee di trasporto pubblico dedicate agli istituti scolastici.

Una cinquantina gli studenti identificati tra cui un minorenne che sarà segnalato all'autorità amministrativa perché trovato in possesso di pochi grammi di marijuana. La società di trasporto pubblico ha poi proceduto autonomamente a elevare le sanzioni previste ad alcuni passeggeri trovati sprovvisti di titolo di viaggio. Nel corso dell'attività non si sono registrati episodi di intemperanza o criticità di sorta.

Il commento di Mom

Il direttore di esercizio, Corrado Bianchessi, commenta così la notizia: «Vogliamo esprimere il nostro ringraziamento a Prefettura e carabinieri. Si rafforza la collaborazione tra Mom e forze dell’ordine, per garantire la sicurezza dei cittadini clienti dei servizi pubblici e anche dei nostri conducenti e controllori, vittime di frequenti aggressioni. Ci troviamo tutti ad operare in un contesto sociale generale non sempre facile, ma sappiamo di poter avere al nostro fianco le istituzioni».

Incontro al Riccati

Martedì 12 dicembre, invece, circa 200 studenti dell’Istituto Tecnico Economico-Liceo Economico Sociale "Riccati Luzzati" di Treviso hanno incontrato i carabinieri di Treviso e quelli del Reparto Biodiversità di Vittorio Veneto. Seguiti con attenzione da ragazzi e ragazze gli interventi del Capitano Vincenzo Ferraiuolo e della dottoressa Marta Meneghini, biologa, in tema di legalità e ambiente, con particolare riferimento alla tutela della biodiversità, della fauna e della flora e ad informazioni sulle aree protette.