Controlli di Capodanno: verificati 2500 Green Pass nei locali

Numerosi i controlli anti Covid svolti dai carabinieri nella Marca trevigiana in concomitanza del Capodanno, con circa 2500 persone controllate nella giornata del 31 dicembre: in particolare sono stati 5 gli accessi dei militari e del NAS di Treviso presso esercizi pubblici (bar, ristoranti e fast food) a Conegliano, Susegana e San Vendemiano. Circa un centinaio le persone complessivamente controllate, nessuna sanzione elevata né a carico di titolari né di avventori, tutti in regola. Anche a Montebelluna, controlli effettuati prima e dopo lo scoccare della mezzanotte dalla locale Compagnia Carabinieri presso una trattoria, una sala slot, un ristorante ed una pizzeria (circa 150 persone in tutto) non hanno evidenziato irregolarità.