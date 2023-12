Capodanno, la polizia locale intensifica i controlli in centro storico

Ultima festività ecologica del 2023 a Treviso nella giornata di Santo Stefano, martedì 26 dicembre: in attesa della prima giornata ecologica festiva del 2024 prevista per lunedì 1º gennaio, il traffico in giornata è stato molto scarso, con poca gente a passeggio in città complice anche una giornata particolarmente umida e uggiosa. Nessuna criticità è stata registrata in queste festività natalizie, sia sul fronte della viabilità che sul fronte dell'ordine pubblico in città.