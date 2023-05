Controlli su strada, i carabinieri fermano quasi 500 persone a bordo di oltre 300 veicoli

Circa un centinaio di carabinieri di Treviso sono stati impegnati nelle scorse ore in un servizio coordinato a largo raggio su tutto il territorio della Marca che ha consentito l’identificazione di quasi 500 persone a bordo di più di 300 veicoli.

Durante i controlli su strada nella zona di Montebelluna sono stati denunciati in stato di libertà per porto di armi e oggetti atti ad offendere una minorenne trovata in possesso di un coltello a serramanico con lama di quasi 20 centimetri, un 21enne di origini macedoni trovato in possesso di una spranga in metallo della lunghezza di 80 centimetri nascosta nell'abitacolo della propria auto e un 25enne di origini rumene con un manganello telescopico occultato nel vano portaoggetti del veicolo. Sempre in zona Montebelluna, sono stati trovati positivi all’alcoltest un 28enne con tasso di 2,66 su limite 0,5 e un 20enne con tasso pari quasi a 1 mentre un 46enne e un 31enne sono stati denunciati perché rifiutatisi di sottoporsi all’accertamento.

Gli altri controlli

A San Zenone degli Ezzelini, i carabinieri hanno arrestato per vendita di droga una 48enne bloccata subito dopo aver ceduto del metadone a un cliente. Dopo le formalità di rito è stata rimessa in libertà non sussistendo ulteriori esigenze cautelari. Denunciato a Possagno un 21enne trovato in possesso di una quindicina di grammi di hashish mentre altri tre giovani sono stati segnalati all’Autorità amministrativa per il possesso di modesti quantitativi di hashish e marijuana.

A Riese Pio X un 47enne di origini marocchine è stato denunciato per furto: è stato trovato in possesso di materiale ferroso poco prima asportato dall’ecocentro comunale. A Mogliano Veneto, in nottata, un 20enne controllato alla guida di autovettura sulla SS.13 è stato riscontrato positivo al test alcolimetrico, con tasso quasi pari a 1 gr./lt. scattata la denuncia ed il ritiro della patente di guida. Anche a San Fior e Susegana, rispettivamente, un 59enne è risultato positivo all’alcoltest con tasso superiore a 2 grammi/litro ed un 42enne del posto con tasso ampiamente maggiore di 1 grammo/litro.