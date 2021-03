Attesa per la "zona rossa": controlli a tappeto lungo tutta la zona della Castellana

Nell'ambito dei comuni della Castellana, e in particolare nel centro cittadino, la Compagnia carabinieri di Castelfranco Veneto nella giornata di sabato ha effettuato diversi servizi di controllo del territorio, con il supporto di due equipaggi della Squadra di Intervento Operativo del Battaglione Carabinieri di Mestre. L'attività si è sviluppata principalmente nella prevenzione dei reati predatori e nel rispetto delle norme legate all'esigenza epidemiologica. Durante tutta la giornata sono state dunque controllate complessivamente 215 persone e 68 esercizi pubblici. Fortunatamente non sono state elevate sanzioni, a dimostrazione che i cittadini hanno preso coscienza delle norme che regolano gli spostamenti tra comuni, i distanziamenti tra le persone e il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. L'attività di prevenzione da parte dei carabinieri continuerà comunque anche nella giornata di domenica 14 e di lunedì 15 marzo, quando entreranno in vigore le nuove disposizioni normative riferite alla zona rossa.