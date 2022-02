Ubriachi e senza mascherina in centro a Vittorio Veneto: sanzionate due persone

Nel tardo pomeriggio di venerdì i carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto, divisi in una decina di pattuglie, hanno proceduto a diversi controlli del territorio in merito alla circolazione stradale, alla prevenzione dei reati nelle zone residenziali e alla verifica della normativa di contenimento rispetto al Covid-19 nei luoghi aperti al pubblico. Per l'occasione sono state vigilate le principali arterie stradali ed in particolar modo il centro di Vittorio Veneto, abituale luogo di incontro giovanile, con piazza del Popolo insieme all'area compresa tra i giardini pubblici e la locale stazione ferroviaria. Una ventina i giovani identificati, mentre sono stati due i soggetti sanzionati per inosservanza della normativa Covid-19 (per il mancato utilizzo dispositivi di protezione individuale) e per ubriachezza molesta.