Senza documenti e con un coltellino a serramanico in tasca: denunciato un 18enne

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e repressione della criminalità in città predisposti dalla Questura di Treviso, i poliziotti del Commissariato di Conegliano, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine, nelle scorse ore hanno proceduto a numerosi controlli presso la zona del Biscione, in stazione dei treni e in centro città.

E' così che in via Verdi sono stati controllati tre giovani privi di documenti, di cui un 20enne di Tarzo con precedenti che è stato sanzionato in quanto trovato in elevato stato di ubriachezza. Uno dei tre minori, un italiano di 18 anni, nel corso del controllo ha poi cercato di nascondere un coltellino a serramanico spingendolo col piede sotto un’autovettura in sosta, ma è stato comunque denunciato alla Procura dei minorenni di Venezia.

Nel corso della serata sono invece stati deferiti all’Autorità giudiziaria un cittadino italiano e un cittadino gambiano per inottemperanza al divieto di ritorno a Conegliano. Nei giorni scorsi, infine, in via Lamarmora un sedicenne è stato trovato in possesso di 3 grammi di marijuana ed un pezzo di hashish di 1,5 grammi. Lo stesso è stato accompagnato in Commissariato, segnalato alla locale Prefettura ed affidato ai genitori.