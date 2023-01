Controlli serali al Biscione e nel Coneglianese: 14 denunciati

Giovedì 26 gennaio i carabinieri di Conegliano hanno effettuato una serie di controlli serali del territorio. L'attività ha interessato il Comune di Susegana, recentemente teatro di scorribande da parte di ladri di appartamenti, e Conegliano, in particolare la zona al confine con Vittorio Veneto e l'area del centro commerciale "Biscione".

Impiegate 10 pattuglie ed un totale di 20 militari che hanno perlustrato le zone più isolate, effettuando anche dei posti di controllo lungo le strade principali denunciando cinque persone per guida in stato di ebbrezza (per tutti loro è scattato il ritiro della patente). Altre due persone sono state denunciate perché sorprese a Conegliano nonostante il divieto di ritorno nel Comune. Un uomo è stato denunciato per porto abusivo di un coltello mentre nella zona del "Biscione" sono state denunciate 6 persone per ubriachezza molesta. Altri due soggetti, infine, sono stati segnalati alla Prefettura per possesso di modiche quantità di hashish e cocaina.