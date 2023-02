Montebelluna, sabato sera di controlli: otto persone denunciate

Sabato sera, 4 febbraio, i carabinieri di Montebelluna hanno eseguito una serie di controlli straordinari in centro città, teatro di una violenta rissa tra giovani avvenuta una settimana fa.

Durante i controlli un 42enne è stato trovato in possesso di un taglierino e alcuni grammi di hashish. Altri quattro giovani sono stati denunciati per possesso di modiche quantità di hashish e cocaina e di un bilancino di precisione per la pesatura delle dosi. I controlli dei militari dell'Arma sono continuati anche in strada dove sono state denunciate tre persone per guida in stato di ebbrezza. Per tutte e tre è scattato il ritiro della patente di guida.