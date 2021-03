Ultima domenica in zona gialla: «Presenze dimezzate in centro»

Domenica senza assembramenti in centro a Treviso. Nell'ultimo giorno di zona gialla per il Veneto in molti, vista la bella giornata di sole, hanno scelto altre destinazioni rispetto al centro storico del capoluogo. A fine giornata il Comandante della polizia locale, Andrea Gallo, commenta: «Rispetto alla giornata di ieri, domenica pomeriggio le presenze in centro si sono dimezzate. Non c'è stato bisogno quindi di attivare i checkpoint anti-assembramento e nessuna multa è stata fatta dai vigili per tutta la giornata di oggi».

In provincia

Nessuna sanzione nemmeno ad Asolo dove, per tutto il fine settimana, i carabinieri hanno presidiato il centro storico. Grande affluenza di visitatori senza particolari violazioni delle norme anti-Covid. Code e traffico a rilento, invece, per chi aveva scelto la montagna come destinazione. A partire dal primo pomeriggio di domenica lungo la Statale 51 di Alemagna al traffico delle auto e dei camper si è aggiunto quello dei motociclisti. Non è andata meglio a chi ha scelto, per tornare a casa, l'autostrada A27. Dopo le code lungo l'Alemagna, pesanti rallentamenti si sono registrati per tutta la giornata a causa dello scambio di carreggiata per lavori in corso sul viadotto che conduce al casello di Belluno. Da domani, lunedì 8 marzo, scatterà in tutto il Veneto la zona arancione che impedirà di spostarsi fuori dal proprio Comune di residenza se non per motivi di lavoro, salute o estrema necessità.