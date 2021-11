Controlli antidroga al Biscione: un arresto, due denunce e tre segnalazioni

Controlli antidroga da parte dei carabinieri di Conegliano nella zona del "Biscione", dove l'attività delle ultime ore ha portato all'arresto di un cittadino italiano 18enne per spaccio di circa 70 grammi di hashish. Al giovane sono stati sequestrati anche 700 euro in contanti, frutto dell'attività di spaccio. Altre due persone sono state denunciate per spaccio sostanze stupefacenti: avevano rispettivamente 30 grammi di marijuana e circa un grammo di cocaina. Tre i segnalati per possesso di hashish e marijuana.

I controlli dei carabinieri non si sono limitati alla droga ma sono proseguiti anche su strada: cinque le patenti ritirate nelle ultime ore per varie violazioni del codice della strada. Un cittadino originario del Bangladesh è stata denunciata perché trovata alla guida con una patente falsa. Inoltre i militari dell'Arma hanno anche redatto un verbale per la violazione delle norme anti-Covid.