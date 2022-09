Spaccio e consumo di droga, tre persone fermate a Conegliano

Venerdì di controlli a Conegliano e nei comuni limitrofi, disposti dal Questore di Treviso. I poliziotti del commissariato, insieme al reparto prevenzione crimine di Padova, hanno attenzionato persone, veicoli ed esercizi pubblici in centro e nei locali più affollati.

Molteplici gli interventi per consumo di sostanze stupefacenti e i sequestri di droga: in Via Borgo Porta è stato sorpreso un noto pregiudicato gambiano in possesso di 12 grammi di hashish, fotosegnalato ed accompagnato in commissariato. In via Kennedy una residente a Vittorio Veneto è stata sorpresa con una siringa e una boccetta di metadone appartenente ad una terza persona (segnalata in Prefettura e patente ritirata). Fermato dai poliziotti del Commissariato un altro straniero del 1999, sorpreso in Via Galvani e sottoposto a perquisizione sul posto: nascondeva 8 involucri di marijuana (detenzione ai fini di spaccio).

All’ennesimo episodio avvenuto a Parco Mozart nel pomeriggio di venerdì (vari sono stati gli interventi della volante nei giorni passati per persone moleste in luogo pubblico e schiamazzi), è stato comminato da parte del Questore di Treviso il rimpatrio con foglio di via obbligatorio da Conegliano per 3 anni ad un 49enne marocchino residente nel Pordenonese, controllato già tre volte a Conegliano, già arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato in stato di ebbrezza.