Controlli dei Nas in discoteca, nella Marca al Diamantik e all'Odissea

Ha riguardato anche le province di Treviso e Venezia l'operazione del nucleo Nas che con il supporto di militari dell'Arma territoriale hanno svolto, nel corso del week end, controlli all'esterno delle discoteche e dei locali da ballo di tutta Italia per la verifica dell'obbligo del Super Green Pass per l'accesso nelle discoteche e nei locali. Nella Marca sono finite sotto osservazione il Diamantik di Gaiarine e l'Odissea di Spresiano. Sono state identificate 102 persone e nessuna irregolarità è stata riscontrata. I carabinieri hanno svolto controlli anche nei locali della movida del veneziano: al Molo 5 di Marghera, all'Area city di Mestre, al Palmariva di Fossalta di Portogruaro e a Lugugnana di Portogruaro

Al termine dell’attività in tutto il Paese sono state chiuse 8 discoteche, sono state controllate 9mila persone ed elevate 50mila euro di multe per le 69 violazioni riscontrate, 50 a carico dei clienti trovati sprovvisti della certificazione verde rafforzata e 19 di datori di lavoro o titolari delle attività ritenuti responsabili di omessa verifica del green pass.

In totale nel corso del fine settimana sono stati ispezionati 261 locali tra discoteche, pub e sale da ballo. Sono state contestate ulteriori 46 violazioni per l'inosservanza delle altre misure di contenimento del rischio da Covid-19 (uso delle mascherine da parte degli utenti, omesse informazioni sulle norme di comportamento, omessa verifica della temperatura corporea all'ingresso, assenza di dispenser igienizzanti, etc.), per un totale complessivo, come detto, di quasi 50mila euro di sanzioni amministrative. Gli 8 locali sono stati chiusi a causa delle rilevate gravi inosservanze alla normativa anti-covid nonché per la presenza di clienti oltre il limite massimo di capienza consentito (2 nella provincia di Torino, 1 nella provincia di Viterbo, 4 nella provincia di Palermo e 1 nella provincia di Reggio Calabria, quest'ultima risultata completamente abusiva, in quanto avviata in assenza di autorizzazione).