Controllati oltre 180 studenti sulle navette Mom: «Sei multe in totale»

Nell'ambito dell'attività di controllo a bordo dei mezzi Mom, martedì 11 maggio sono state controllate le cinque navette che collegano l'istituto scolastico Engim Veneto Sfp Turazza al centro di Treviso.

Il gruppo di controllori Mom in servizio questa mattina, ha verificato i titoli di viaggio di circa 180 studenti, elevando solo 6 sanzioni e registrando un tasso di evasione del 3%. «Un dato più che positivo - il commento del presidente, Giacomo Colladon - che mette in evidenza come il lavoro di sensibilizzazione fatto dal nostro personale negli ultimi mesi stia dando i frutti sperati».