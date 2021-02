Sabato di controlli in centro: «Presidio fisso davanti al supermercato Pam»

Andrea Gallo, Comandante della polizia locale di Treviso, fa il punto della situazione: 15 agenti in servizio. Tamponi in Piazza Borsa per 254 giovani, 2 i positivi

Nel pomeriggio di sabato 20 febbraio quindici agenti della polizia locale di Treviso hanno monitorato strade e piazze del centro storico. Osservati speciali bar e plateatici dove, nel pomeriggio, si possono servire solo clienti al tavolo con mascherina (quando non si consuma).

Il Comandante Andrea Gallo ha fatto il punto sui controlli della giornata odierna: «Dalle ore 15 alle 20, quindici agenti hanno pattugliato il centro di Treviso, preso d'assalto da un gran numero di persone, come nello scorso fine settimana. Non è stata fatta nessuna multa e non si sono riscontrate grosse irregolarità. La novità più grande riguarda un'opera di prevenzione rivolta ai giovani con decine di ragazzi controllati in zona Pam e giardinetti di Sant'Andrea. Una forma di sensibilizzazione - spiega Gallo - per fare in modo che i ragazzi identificati si sentano più responsabili nelle loro azioni. Presidio fisso dei vigili davanti al supermercato Pam, per controllare la vendita di alcolici a minorenni. Anche in questo caso non è stata riscontrata nessuna irregolarità».

Oggi è stata anche la giornata dello screening voluto dalla Regione Veneto. All'interno del tendone allestito in Piazza Borsa sono stati controllati 254 ragazzi sotto i 25 anni di età. Solo due i positivi totali. Il sindaco Mario Conte conclude il bilancio della giornata con queste parole: «Tanti giovani oggi si sono recati in Piazza Borsa per il tampone nell’ambito dell’iniziativa dell’Università di Padova con la Regione. Un bel segnale di senso civico, responsabilità e voglia di combattere insieme questa battaglia in cui siamo dentro da tanto, troppo tempo».