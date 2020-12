Vigilia di Natale in centro: «Controlli su strade e piazze ma nessuna multa»

Nessuna sanzione da parte della polizia locale di Treviso nel primo giorno di zona rossa sancita dal "Decreto Natale". Il Comandante della Polizia locale di Treviso, Andrea Gallo, traccia ai nostri microfoni un bilancio complessivo della giornata che ha preceduto il Natale.

«Nella prima giornata in zona rossa posso confermare che le normative sono state rispettate dai trevigiani. Le pattuglie impegnate al mattino e al pomeriggio hanno effettuato dei controlli su alcune auto ma non sono state rilevate infrazioni in quanto i conducenti avevano tutti validi motivi per spostarsi. Il traffico è nettamente diminuito, come prevedibile, e non ci sono state particolari criticità. 20mila auto in meno rispetto ai giorni scorsi. I controlli saranno ripetuti anche nei prossimi giorni ma ancora una volta possiamo confermare che i trevigiani hanno risposto positivamente rispettando le stringenti norme sugli spostamenti».