Controlli alle targhe delle auto per trovare i positivi che violano la quarantena

La polizia locale di Treviso sta monitorando le persone positive al Covid in isolamento obbligatorio, con controlli su strade e a domicilio. Durante l’emergenza Covid è stato infatti attivato un sistema che permette di verificare a campione le targhe intestate a persone che sono in quarantena. I controlli avvengono attraverso le telecamere di videosorveglianza che registrano le targhe e avvisano in tempo reale se qualche veicolo di persone che dovrebbero essere a casa risulta invece in circolazione.

I controlli quindi scattano presso l’abitazione per verificare se, alla guida del veicolo, c'era davvero la perosna positiva. «Ad oggi gli esiti dei controlli sono confortanti perché nessuno è stato trovato fuori casa e gli spostamenti dei veicoli erano giustificati perché condotti da persone diverse dal proprietario - spiega il comandante Andrea Gallo - Il sistema è efficace e rappresenta un deterrente per far rispettare la legge che prevede sanzioni di natura penale per chi viola la quarantena». Un'attività a cui si affiancano i tradizionali controlli su strada: le pattuglie, nell’ambito dei vari posti di controllo effettuati per il rispetto delle norme al codice della strada o nel tardo pomeriggio e sera per il contrasto dei furti, verificano che le persone fermate non siano incluse negli elenchi di chi è in quarantena. «La polizia locale ha accesso a questi elenchi che vengono trattati con tutte le cautele sulla privacy - continua Gallo - In fase di inserimento per via telematica delle persone controllate in strada, il sistema della centrale operativa verifica immediatamente se il nome è inserito nelle liste delle persone che devono rimanere a casa per la quarantena, sia perché in cura per il Covid oppure perché sono venute in contato con un positivo». I dati della polizia locale evidenziano come, ad oggi, nessun cittadino di Treviso con obbligo di quarantena sia stato sorpreso fuori casa: «Nessuna denuncia penale è stata fatta dal Comando per la violazione della quarantena - conclude il comandante - Naturalmente i controlli continueranno in via continuativa per la tutela della salute pubblica».