Covid e controlli nel weekend pasquale: una quarantina le persone sanzionate

Tra le oltre 500 persone fermate tanti sono stati multati per il mancato rispetto dell'uso della mascherina, per assembramenti o per essere all'esterno senza validi motivi

Primo bilancio dell'attività svolta dal Comando Provinciale carabinieri di Treviso nel weekend pasquale che ha visto giornalmente impegnati circa 200 militari appartenenti ai Comandi dell'Arma della Marca. Nel corso dei servizi svolti, che nella giornata di sabato hanno potuto contare sul supporto di un equipaggio a bordo di elicottero del 14° NEC di Belluno, sono stati deferiti in stato di libertà per guida sotto l'influenza dell'alcool/stupefacenti due automobilisti. Si tratta di un vicentino classe '96 che a San Zenone degli Ezzellini è risultato positivo all'alcoltest con tasso superiore a 1 gr./l, ed una donna classe '80 che a Roncade è stata notata in evidente stato di alterazione psicofisica alla guida tanto da rifiutarsi di sottoporsi ai relativi accertamenti. I due, entrambi controllati nella notte tra sabato 3 e domenica 4 aprile scorsi, sono anche stati sanzionati di cui alle prescrizioni in materia di Covid perché circolavano senza giustificato motivo.

Come disposto dalla Prefettura di Treviso sono stati, altresì, intensificati i controlli per il rispetto delle misure anti Covid: oltre 500 le persone controllate nelle giornate di sabato e domenica con una quarantina di sanzioni elevate per il mancato rispetto delle norme su distanziamenti, assembramenti, utilizzo mascherina, ecc.. Più di un centinaio le attività e gli esercizi controllati, senza tuttavia riscontrare inosservanze particolari alle prescrizioni imposte. I controlli e l'attività rinforzata di prevenzione e contrasto dei reati proseguiranno anche nella giornata odierna.