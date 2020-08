In corriera senza biglietto, aggredisce i controllori: denunciato

Una nuova aggressione ai danni del personale Mom è avvenuta in stazione delle corriere a Treviso, nel tardo pomeriggio di domenica 23 agosto. Protagonista della vicenda un 21enne di origini straniere in viaggio sulla linea 101 che collega Padova a Treviso.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", poco prima che la corriera arrivasse al capolinea i due controllori hanno chiesto i biglietti ai passeggeri. Il 21enne salito senza biglietto ha provato a fornire delle generalità false. Quando il controllore gli ha chiesto un documento ha detto di non averlo. A quel punto i dipendenti Mom hanno chiamato il 113. La situazione è degenerata nel giro di pochi istanti: il 21enne ha aggredito il controllore che gli aveva chiesto il biglietto spingendolo con forza contro la porta della corriera, poi ha colpito anche il secondo controllore e ha tentato la fuga. L'intervento immediato della volante della Polizia ha permesso di immobilizzare il giovane pochi minuti dopo, impedendogli di scappare. Sul posto è stata chiamata anche un'ambulanza del Suem 118 che ha portato al Ca' Foncello il controllore spinto contro la porta della corriera. Le sue condizioni non sono gravi. Mom ha ringraziato il personale di Polizia per l'intervento immediato. Il 21enne è stato denunciato per aggressione.