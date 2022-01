Ubriaco imbocca il Put contromano: patente ritirata ad un 39enne

L’intervento immediato di una pattuglia della polizia locale ha scongiurato il peggio lungo il Put di Treviso, imboccato contromano da un automobilista venerdì sera, 7 gennaio, verso le 23.30.

Protagonista della vicenda un 39enne residente a Rimini, ospitato per il weekend da alcuni amici di Treviso.Dopo essersi immesso da via Fratelli Bandiera sul Put, ha percorso contromano alcune centinaia di metri lungo via Tasso sfiorando più volte alcuni veicoli in senso opposto di marcia. «La prontezza della pattuglia, ferma per un posto di controllo ad alcune centinaia di metri da dove il veicolo ha imboccato contromano via Tasso, ha permesso di evitare il peggio - spiega il comandante, Andrea Gallo - Ieri sera il Put era molto trafficato e circolare nel senso opposto di marcia poteva provocare un incidente anche di una certa gravità». Il conducente, a bordo di un Renault Scudo, è stato subito fermato: le sue condizioni sono apparse agli agenti molto precarie. Un risultato confermato dall’alcoltest. Il 39enne aveva un tasso alcolemico quasi doppio rispetto a quello consentito. Per il riminese è scattato il ritiro della patente e l'affidamento della macchina agli amici che hanno recuperato anche il conducente portandolo a casa. «Il problema della guida in stato di ebbrezza alcolica sta tornando drammaticamente attuale, tant'è che dai dati che stiamo stilando si registra un aumento sensibile delle patenti ritirate rispetto all'anno scorso», conclude Gallo. «Sarà necessario intensificare ulteriormente i controlli, soprattutto serali per contrastare questo aggravamento del fenomeno».