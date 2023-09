Vandali in azione, danneggiata la casetta del parco di Ponte della Muda

ll sindaco di Cordignano, Roberto Campagna, ha presentato una denuncia querela contro ignoti per il danneggiamento della casetta in legno del parco di Ponte della Muda del progetto formativo ed educativo estivo “Cordignamoci Estate 2023”. Il primo cittadino ha chiesto la punizione dei responsabili, riservandosi di costituirsi parte civile in un eventuale procedimento penale, opponendosi fin da ora a un’eventuale richiesta di archiviazione. La casetta, posizionata il 14 luglio scorso in Strada Masut vicino alla scuola dell’infanzia “Piero della Valentina”, conteneva dei libri. L’obiettivo del progetto comunale, realizzato dai giovani del territorio, è favorire la lettura nella comunità locale. Nella settimana di Ferragosto la casetta è stata resa inutilizzabile e i libri che conteneva sono stati in parte bruciati. Un atto vandalico che segue altri recenti episodi di danneggiamento nella stessa area, come l’imbrattamento con la vernice spray.

“Si tratta di un danno all’intera comunità e in particolare a quei giovani che quest’estate si sono messi a disposizione del nostro territorio aderendo a questa iniziativa sociale e culturale. Per questo – afferma il Sindaco Roberto Campagna – ho deciso di attivarmi presso la Procura della Repubblica. Il mio auspicio è che gli autori di questo atto non rimangano impuniti e che venga previsto un affidamento educativo ai nostri servizi con lavori socialmente utili”.

Il progetto “Cordignamoci Estate 2023” ha visto la realizzazione da parte dei ragazzi del territorio di casette di legno in tutti i parchi comunali: al loro interno gli abitanti possono trovare dei libri sia da sfogliare sul posto che da portare a casa e leggere. Ogni casetta può essere riempita con i libri che ciascuno vuole condividere con la comunità.