Fiamme in un padiglione della fabbrica, paura alla Triveneta Parchetti

Un incendio è scoppiato stamattina, 6 marzo, presso il sito industriale della Triveneta Parchetti, in via Trieste a Cordignano. Secondo i primi accertamenti il fuoco si è sprigionato per cause accidentali all'interno di una dei padiglioni di cui è composta la fabbrica. Fortunatamente le fiamme non hanno causato nessun ferito. Sul posto, otre alle pattuglie dei Carabinieri della stazione di Cordignano e dell'Aliquota Radiomobile di Vittorio Veneto, sono intevenuti sei mezzi dei vigili del Fuoco. All'opera anche i tecnici dell'Arpav che stanno svolgendo dei rilevamenti sull'area.