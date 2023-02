Quindici incendi dolosi tra la Marca e Pordenone, piromane arrestato

Gli incendi dell'ultimo periodo nella pedemontana pordenonese, quasi uno al giorno, hanno una firma. I carabinieri hanno arrestato in flagranza un 50enne residente a Caneva, Roberto Poletto, gestito dai servizi sociali per altri reati. I militari dell'Arma hanno accertato la sua presenza negli orari e nei luoghi di tutti gli incendi sempre a bordo dell’utilitaria Volkswagen Polo grigia.

La cattura nella mattina di ieri, 15 febbraio, è stata rocambolesca. I carabinieri hanno avvistato l’uomo sulla strada per il Piancavallo, dove aveva appena appiccato l’incendio. Vedendosi scoperto ha cercato di disfarsi dell’accendino utilizzato per appiccare il fuoco e poi ha tentato la fuga urtando frontalmente l’auto “civetta” dei Carabinieri. È stato quindi bloccato e ammanettato. Nel frattempo l’incendio, sfruttando un leggero vento e una giornata di sole, ha cominciato a “camminare” in alto verso la strada, dopo il tornante. Sono dovute intervenire due squadre dei Vigili del Fuoco di Pordenone, la Protezione Civile di Aviano e personale della Stazione del Corpo Forestale Regionale di Polcenigo per circoscrivere e spegnere l’incendio che intanto si era propagato in un'area di oltre 2.000 metri quadrati e stava per toccare la scuola Ial.

Al 50enne di Caneva vengono addebitati in totale 15 incendi dolosi appiccati tra i Comuni di Caneva, Aviano, Polcenigo e Cordignano. In totale, considerati tutti gli episodi, l’area boschiva distrutta è di svariate decine di ettari.