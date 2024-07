/ Via Montello

Abbandona decine di rifiuti a Silvella: ecovandalo denunciato dal sindaco

I vigili ecologici di Savno sono riusciti a risalire all'identità dell'uomo che aveva abbandonato decine di rifiuti in un'area verde lungo il corso d'acqua in via Montello: si tratta di un cittadino romeno non residente in zona