Lite in azienda per una commessa non pagata, spunta una pistola

Sempre nella giornata di ieri, i carabinieri della stazione di Cornuda hanno denunciato, per minaccia grave e porto di armi od oggetti atti ad offendere, un 38enne del luogo, gravato da pregiudizi penali, il quale si è presentato presso un’azienda della zona industriale (in via delle industrie) e nel corso di un’animata discussione per motivi legati ad una commessa di lavoro, ha minacciato un’operaia, puntandole contro una pistola scacciacani priva di tappo rosso. L’intervento della pattuglia del locale Comando dell’Arma ha sedato gli animi ed ha consentito di sequestrare l’arma.