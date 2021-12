Aggredisce titolare del bar e i carabinieri, 40enne arrestato

Tensione nella serata di ieri, mercoledì 29 dicembre, poco dopo le 22, in un bar di piazza Giovanni XXIII a Cornuda. Un avventore, alterato dall'alcool, ha aggredito fisicamente il titolare del bar che è stato costretto a chiedere l'intervento ai carabinieri della Compagnia di Montebelluna. I militari, a loro volta accolti in modo poco civile, hanno bloccato e arrestato l'avventore per resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta di un 40enne, C.H., di origini marocchine, residente nella zona. Lo straniero, dopo aver trascorso la notte in cella, è comparso oggi, 30 dicembre, di fronte al giudice. L'avvocato ha chiesto e ottenuti i termini a difesa. Il 40enne è stato quindi rimesso in libertà in attesa del processo.