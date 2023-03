Litiga con l'autista della corriera, rompe a calci la porta del mezzo

Intervento tempestivo in tarda mattinata di oggi, sabato 11 marzo, da parte dei carabinieri presso il parcheggio della stazione ferroviaria di Cornuda, dove un 22enne, quando erano le 11 circa, al culmine di un diverbio con il conducente a bordo di un autobus, per motivi legati al possesso del biglietto, ha sferrato un calcio alla porta del mezzo pubblico infrangendone il vetro. Vedendo i militari dell'Arma avvicinarsi il giovane ha tentato di allontanarsi lungo la linea ferroviaria ma è stato tuttavia poco dopo raggiunto dagli operanti. Sarà denunciato per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.