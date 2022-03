Fallimento Vecchia Filanda, la distilleria Brotto estranea alla vicenda

La Brotto Distillerie srl e i suoi soci non sono coinvolti nel caso del fallimento della Vecchia Filanda, approdato in Tribunale a Treviso. Lo precisa lo studio legale Gheno & Zola, che segue gli interessi dell'azienda.

«Cesare Brotto e i figli Michele e Lino - spiega un nota - sono una nota famiglia di distillatori, proprietari di una nota impresa storica nel settore dei distillati, che porta il loro cognome. Non sono in alcun modo coinvolti nel processo. La Brotto Distillerie e si suoi soci Cesare Brotto, Michele Brotto e Lino Brotto, ne sono totalmente estranei». Le persone oggetto di un nostro precedente articolo, Luciano Brotto, Nicola Brotto e Simonetta Miglioranza, non hanno nessun rapporto con la Brotto srl. Luciano Brotto e Nicola Brotto sono invece soci (e il primo anche amministratore) di una società produttrice di grappe e distillati - la CentoPerCento s.r.l. con sede a Nervesa della Battaglia (TV)- che nessun rapporto ha con i soci della distilleria Brotto e non reca nella denominazione alcun riferimento al cognome.