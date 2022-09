Spaccio di cocaina, arrestato "Karim": dosi smerciate ai clienti a domicilio o in auto

Per consegnare le dosi di cocaina ai clienti si spostava con la sua auto, una vettura di grossa cilindrata, per consegne a domicilio o sceglieva come punti di incontro zone isolate e buie (solitamente parcheggi pubblici) dei comuni di Cornuda, Montebelluna, Pederobba, Maser, Caerano San Marco, Crocetta del Montello, proprio per eludere eventuali controlli delle forze dell’ordine.

Tante precauzioni non sono riuscite a salvare dalle manette "Karim" (questo il suo nomignolo), un pusher 46enne di origini marocchine finito al centro di un'indagine dei carabinieri della Compagnia di Montebelluna che nei giorni scorsi hanno eseguito nei suoi confronti un’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere del reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le indagini dei militari dell’Arma, coordinate dalla Procura di Treviso, hanno consentito di raccogliere sin da subito elementi che facevano ritenere come lo straniero fossse coinvolto in un vasto traffico al minuto di droga in Cornuda, dove viveva, e nelle località limitrofe. Il 46enne, in base a quanto emerso, evitava scambi all’aperto, e solitamente permetteva all’acquirente di salire in auto, limitandosi a “transitare” nelle zone prospicienti l’incontro, anche accompagnando direttamente il cliente a prelevare presso gli sportelli bancomat la somma di denaro necessaria per l’acquisto dello stupefacente.

I carabinieri, nel corso dell'indagine, sono riusciti a risalire alla tipologia della droga smerciata nonché alla sua qualità e al prezzo di vendita: in meno di due mesi, dal novembre al dicembre 2021, sono state documentate oltre 140 cessioni di droga, per un controvalore totale calcolato in quasi 18.000 euro ed un quantitativo di stupefacente stimato in quasi 2 etti di cocaina. Lo straniero, rintracciato nelle ore scorse dai militari del Norm della Compagnia montebellunese, è stato accompagnato nel carcere trevigiano di Santa Bona.