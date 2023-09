Impianto fotovoltaico in tilt, pannelli in fiamme: al lavoro i vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco stamattina, 5 settembre, intorno alle 11.30 per spegnere l’incendio dei pannelli fotovoltaici, sul tetto di un’abitazione in via Villaggio Stella Alpina, a Cornuda. Al lavoro la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Montebelluna con il rinforzo dell’autobotte. La casa al momento dell’incendio era vuota. Sul posto sono giunti anche i carabinieri. L’intervento è terminato alle 15 circa.