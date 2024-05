Auto si incendia nel garage interrato, al lavoro i vigili del fuoco

A mezzogiorno di oggi, martedì 7 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti in via della Pace a Cornuda per l’incendio di un’auto all’interno di un’autorimessa di un condominio. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Le squadre accorse dal distaccamento di Montebelluna e da Treviso con due autopompe e un’autobotte e 13 operatori, hanno spento le fiamme della Volkswagen Polo diesel che si trovava negli spazi comuni di un’autorimessa di circa 1000 mq, evitando l’estensione dell’incendio ai box presenti e all’intero fabbricato. Danni da fumo a tutto il seminterrato. Le cause di probabile natura elettromeccaniche sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco, presenti sul posto con il funzionario di guardia. Le operazioni dei vigili del fuoco di completo spegnimento e bonifica sono terminate dopo circa due ore. Inibito l’uso del seminterrato fino al ripristino delle condizioni di salubrità dei luoghi.