Picchia un disabile e lo rapina del telefonino, 52enne condannato

Lo aveva colpito con calci e pugni e poi, presa una pietra, si è scagliato contro la carrozzina della vittima, che è un portatore di disabilità, centrandolo ad un braccio e alla testa, causandogli delle ferite giudicate guaribili in otto giorni. Poi quando l'uomo ha tirato fuori il proprio cellulare per chiamare le forze dell'ordine glielo ha strappato di mano, allontanandosi con il telefonino. Finito a processo con le accuse di rapina e lesioni personali il responsabile, un cittadino romeno di 52 anni senza fissa dimora, è stato condannato in primo grado oggi 26 marzo a 3 anni e 5 mesi di reclusione, con l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni.

La storia si era svolta a Cornuda tra il 2021 e il 2022. Il romeno aveva conosciuto il portatore di disabilità, un uomo di 61 anni, ed era diventato molto amico della badante, anche lei romena, che lavorava in casa per assistere la vittima, costretta su una sedia a rotelle a causa di una sindrome gravemente invalidante. All'inizio del rapporto il 52enne si era mostrato particolarmente gentile con la vittima tanto che, nel corso dei mesi successivi, aveva addirittura sostituto la badante che era dovuta tornare nel suo paese per far fronte a degli impegni personali.

E' al ritorno della donna che però sarebbero cominciati i problemi, pare legati ai rapporti “sentimentali” fra i due stranieri, che avevano cominciato a litigare tanto da trasformare la casa in un ambiente invivibile. Così il 61enne aveva invitato l'ospite ad andarsene. Il 24 maggio del 2022 il 52enne torna però nell'abitazione e l'atmosfera si sarebbe accesa nuovamente. Sarebbe scoppiata una violenta litigata con la donna e la vittima, infastidita dalla situazione ma anche per prendere le difese della sua badante, si sarebbe messa tra i due invitando il romeno ad andarsene. E' a quel punto che l'uomo avrebbe perso le staffe, infierendo sulla carrozzina del disabile e poi accanendosi contro di lui. Quando il 61enne estrae il telefono per chiamare i carabinieri l'altro glielo avrebbe preso e poi sarebbe scappato.