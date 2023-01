Sopreso nel sonno e pestato, escono dal carcere i due presunti responsabili

G.D. e C.M, di 36 e 53 anni, si sono presentati questa mattina davanti al gip per l'interrogatorio di garanzia. Al termine il giudice ha deciso per la loro scarcerazione, imponendo solo la misura cautelare dell'obbligo di firma. L'aggressione era avvenuta sabato 5 gennaio in un appartamento di Cornuda. La vittima, 41enne, è ricoverata in ospedale a Treviso