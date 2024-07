Schianto tra bicicletta e furgone, il guidatore del mezzo non è un "pirata"

Tocca il mezzo che lo segue e finisce a terra. Potrebbe essere questa la dinamica dell'incidente accaduto sabato 20 luglio a Cornuda e che ha coinvolto un ciclista di 59 anni di Asolo. Non si tratterebbe quindi di uno "schianto" da parte di un veicolo pirata ma di un sinistro la cui responsabilità starebbe tutta in capo all'uomo in bicicletta.

Il fatto era accaduto nella mattinata, intorno alle 9, all'incrocio fra via Sant'Urbano e via Antighe. La bicicletta e il furgone procedevano nella stessa direzione quando all'improvviso il ciclista sarebbe caduto. Ma un testimone oculare avrebbe detto ai carabinieri, intervenuti sul posto con i sanitari del Suem 118, che sarebbe stato il velocipede a collidere con il mezzo e non il contrario. Decisive saranno le dichiarazioni agli inquirenti che farà già domani il 59enne, che era stato portato in ospedale in condizioni fortunatamente non gravi e dimesso nella giornata di oggi, che scioglieranno definitivamente il giallo. L'autista del furgone, che non è ancora stato identificato, forse non si sarebbe neppure accorto dell'impatto.