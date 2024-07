Schianto bici-furgone, l'autista del mezzo sarebbe in fuga

E' avvolto nel mistero un incidente accaduto questa mattina, intorno alle 9, all'incrocio fra via Sant'Urbano e via Antighe a Cornuda. Un ciclista, un 59enne di Asolo, sarebbe stato investito da un furgone che non si è fermato per assistere il ferito. L'uomo è stato portato in ospedale a Montebelluna in condizioni fortunatamente non gravi.

Subito è cominciata la "caccia" al mezzo il cui guidatore si è dato alla fuga. I carabinieri di Cornuda, coadiuvati da una pattuglia del radiomobile di Montebelluna, che sono intervenuti sul posto starebbero acquisendo le immagini delle eventuali telecamere di video sorveglianza che potrebbero aver ripreso lo schianto.