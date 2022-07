Spaccio di cocaina 47enne arrestato dai carabinieri

Nella primissima mattinata di oggi, in Cornuda, nell'ambito di specifici servizi di prevenzione allo spaccio di stupefacenti, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montebelluna hanno arrestato un 47enne camerunense già noto alle Forze dell'Ordine. L'uomo è stato sorpreso durante la cessione ad un acquirente di alcuni grammi di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare permetteva di rinvenire un modesto quantitativo della medesima sostanza, materiale da taglio e confezionamento, bilancini e somma contante, verosimile provento di spaccio, pari a 250 euro. A seguito dell'udienza odierna per direttissima presso il Tribunale di Treviso l'arresto è stato convalidato ed è stato disposto a carico del prevenuto l'obbligo di dimora e della permanenza in orario notturno presso la propria abitazione.