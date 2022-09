Si dà fuoco per strada, 21enne gravissimo al Grandi Ustionati

Si è cosparso di liquido infiammabile mentre si trovava nel bel mezzo di una strada, via della Pace, nel centro di Cornuda, è si è dato fuoco. Il terribile episodio è avvenuto nella serata di ieri, 23 settembre, e ha visto come protagonista un 21enne, da tempo affetto da problemi psichici e per questo seguito da Ulss 2 e Comune. Due ragazze che si trovavano nei paraggi mentre stavano facendo ritorno a casa, hanno assistito alla scena e sono subito intervenute in suo soccorso, lanciando l'allarme al 118. Il giovane, diventato una torcia umana ma fortunatamente subito gettato a terra e spento, è stato poi soccorso da medico e infermieri del Suem 118, carabinieri e vigili del fuoco. In serata il 21enne è stato prima trasportato all'ospedale di Montebelluna e quindi trasferito al Grandi Ustionati di Padova. Ignote le cause che lo hanno spinto a compiere questo gesto folle che gli ha causato gravissime ustioni di terzo grado su tutto il corpo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.