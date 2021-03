Ubriaca al volante scappa dai carabinieri e finisce contro un'auto in sosta

L'episodio alle 3 del mattino del 9 marzo nel centro di Cornuda. Una 28enne è stata denunciata dai carabinieri per essersi rifiutata di sottoporsi all'alcooltest e multata per aver violato il coprifuoco

Il lunedì sera un pò troppo alcolico costerà davvero caro ad una 28enne, pregiudicata, che è stata protagonista di un episodio avvenuto a Cornuda, in via Verdi, e che le porterà non pochi guai. La donna è stata intercettata da una pattuglia dei militari alle 3 del mattino di martedì mentre stava camminando verso la sua auto in compagnia di un 46enne ed un 20enne, anche loro noti alle forze dell'ordine: per evitare il controllo è salita a bordo della sua Skoda e ha cercato di fuggire, danneggiando anche un'altro veicolo in sosta, una Opel Astra.

La giovane, fermata dai militari in evidente stato di ebrezza, si è rifiutata di sottoporsi all'alcoltest ed è stata poi denunciata. La patente di guida è stata ritirata alla giovane mentre il veicolo di sua proprietà è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca. Sanzionati per la violazione del coprifuoco sia la 28enne che i due passeggeri. I tre erano probabilmente reduci da un festino a base di alcool: per giustificare la loro presenza in via Verdi hanno sostenuto di aver dimenticato alcuni oggetti a casa di amici e di essersi recati a riprenderli.