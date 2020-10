Ritrovato il corpo senza vita del cardiologo Leopoldo Celegon

Si sono purtroppo concluse tragicamente le ricerche del medico cardiologo Leopoldo Celegon, 72enne di Castelfranco Veneto scomparso dalla mattinata di domenica mentre si trovava a Cortina, nella zona attorno a Malga Pezié de Parù, luogo da cui aveva fatto un'ultima telefonata (alle 9.30) mentre era in cerca di funghi.

Giovedì mattina era stato completamente svuotato il bacino della diga d'Ajal, per dar modo di verificarne l'interno e permettere ai soccorritori di perlustrare l'asta del Costeana, al cui interno sono stati trovati oggetti riconosciuti appartenenti all'uomo dai familiari, nel tratto a valle, abbassando il livello dell'acqua fino ad un nuovo riempimento dell'invaso. Alle ricerche hanno partecipato in queste ore i tecnici del Gruppo forre del Soccorso alpino e speleologico Veneto, il Soccorso alpino di Cortina, il Sagf di Cortina, i Vigili del fuoco. In mattinata il corpo senza vita del 72enne è stato alla fine recuperato.

"Rinvenuto il corpo di Leopoldo Celegon nel Costeana -si legge nel comunica emesso dal Soccorso Alpino- Attorno alle 11.30, il livello calato, la portata diminuita e la maggiore limpidezza del torrente hanno permesso di individuare il corpo senza vita dell'uomo disperso da domenica. Dopo il ritrovamento di alcuni oggetti a lui appartenenti, i soccorritori si erano concentrati lungo il corso d'acqua, sui sue lati e all'interno fino alla diga d'Ajal, completamente svuotata Ieri, e oltre, ostacolati dall'ingrossamento del torrente a seguito delle straordinarie precipitazioni dei giorni scorsi. Questa mattina le squadre sono tornate a ripercorrere il Costeana da Pezié de Parù e, 50 metri più in basso del luogo dove ne era stato trovato lo zaino, è stato visto il corpo in una pozza d'acqua vicino a un tronco. Recuperata, la salma è stata trasportata fino a Campo. Erano presenti il Soccorso alpino di Cortina, il Sagf di Cortina, i Vigili del fuoco, i Carabinieri".