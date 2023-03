Sigarette e "gratta e vinci" a 10 centesimi, hacker pro Cospito nella Marca

Attacco hacker a distributori di sigarette, "gratta e vinci" ma anche ad alcuni siti istituzionali. Domenica 26 marzo, in più parti d'Italia compresi vari comuni della provincia di Treviso, sul display delle macchinette è apparsa una scritta in solidarietà dell'anarchico Alfredo Cospito al 41 bis. Pacchetti di sigarette e "gratta e vinci" risultavano acquistabili a 10 centesimi.

La segnalazione del cattivo funzionamento è partita dal titolare di una tabaccheria a Lecce ma ben presto le segnalazioni sono arrivate da tutta Italia, provincia di Treviso compresa. Nel mirino gli apparecchi della compagnia "Laser Video". Almeno una ventina i distributori manomessi nella Marca ma la conta esatta si avrà solo nelle prossime ore visto che, domenica, molte tabaccherie erano chiuse: in Piazza Montello a Postioma uno dei distributori manomessi. Fortunatamente nessuno è riuscito ad approfittare dei prezzi ribassati, il proprietario della tabaccheria ha subito staccato la macchina ma, in molti altri distributori c'è chi è riuscito a fare scorta di sigarette e "gratta e vinci" a prezzi stracciati. Dal Ministero però fanno sapere che chi ha acquistato i prodotti a prezzo scontato rischia ora una denuncia. Non contenti domenica gli hacker tentato di attaccare anche alcuni siti istituzionali come quelli di Atac (che alle 10.40 di domenica risultava irraggiungibile, ndr), del Mef e del commissariato online ma stavolta senza conseguenze grazie all'intervento tempestivo della polizia postale.