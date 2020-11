Cuoca positiva al Covid in casa di riposo: tamponi a tappeto e struttura chiusa

Una cuoca positiva al Covid-19 presso una casa di riposo di Monastier. Questo quanto rilevato, nella giornata di sabato, dall'Ulss 2 che ha subito avviato i dovuti test a tappeto tra tutto il personale e gli ospiti della struttura. Al momento non risulterebbero fortunatamente altri contagi, «ma servirà ora attendere sette giorni per poter esserne sicuri - dichiara ai nostri microfoni Francesco Benazzi, Direttore Generale dell'Ulss 2 - Dovremo difatti effettuare una nuova tornata completa di tamponi e solo all'esito di questi capiremo esattamente la situazione». Nel frattempo, come da protocolli, la struttura è stata al momento "chiusa" non potendo perciò gli ospiti ricevere nuove visite da amici o parenti.