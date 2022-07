Covid, positivi dieci vigili del fuoco: «Personale in emergenza»

«La carenza di personale è il problema più grande oggi per i vigili del fuoco, non solo di Treviso, ma di tutta Italia». A dirlo, giovedì 7 luglio, è il nuovo comandante dei pompieri trevigiani, Giuseppe Costa, in servizio nella Marca da lunedì scorso.

«A Treviso dieci vigili del fuoco stanno seguendo il corso per diventare ispettori e non potranno tornare in servizio fino a quando non lo avranno completato. A questa riduzione di organico si è aggiunta nelle ultime settimane anche l'emergenza Covid - continua il nuovo comandante -. Oggi, per esempio, sono dieci i pompieri in servizio a Treviso positivi al virus e in obbligo di isolamento. Questo porta notevoli difficoltà nelle organizzazioni dei turni giornalieri. Chiediamo quindi uno sforzo doppio ai vigili del fuoco che restano in servizio - conclude Costa -. Siamo abituati a lavorare nelle emergenze, sono convinto riusciremo a superare anche questa».