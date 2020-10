Covid, boom di contagi in tutto il Veneto: 145 nuovi positivi solo nella Marca

Sono 305 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Veneto tra le ore 17 di mercoledì e le ore 17 di giovedì, secondo l'aggiornamento di Azienda Zero. In Veneto, dunque, il numero complessivo dei casi è arrivato a 27.951, di cui 3.963 attualmente positivi, 2.1802 negativizzati virologici e 2.186 deceduti affetti dal virus, tra strutture ospedaliere e non (3 in più del precedente dato). Un incremento è stato registrato anche per quanto riguarda le persone ricoverate nelle varie aree non critiche degli ospedali veneti, passate dalle 229 di mercoledì sera alle 237 di giovedì mattina, 172 delle quali tuttora positive, mentre sono 24 quelle presenti nelle terapie intensive, di cui 5 negativizzate.

La situazione nella Marca

La provincia di Treviso oggi risulta "martoriata" dalle nuove positività registrate ai test per il Covid-19. Solo nelle ultime ore, infatti, i dati parlano di +145 casi nella Marca, di cui gran parte ascrivibili al cluster della caserma Zanusso di Oderzo. I tamponi effettuati dall'équipe della Microbiologia del Ca' Foncello di Treviso hanno difatti trovato 125 positivi divisi tra ospiti della caserma e loro contatti esterni (61 il totale), drive-in e rientri vari dall'estero, oltre ad alcuni nuclei familiari. Inoltre, si è verificato un nuovo focolaio in una classe di una scuola superiore di Asolo dove quattro studenti sono risultati positivi al tampone e per questo è scattata la quarantena per tutta la classe. Due, invece, i decessi nelle ultime ore: si tratta di un 90enne deceduto all'ospedale di Vittorio Veneto e di un 93enne deceduto nel reparto di Malattie infettive del Ca' Foncello (entrambi erano già però affetti da gravi pluripatologie). Visti questi dati, ad oggi nella Marca risultano 5.349 casi totali da inizio pandemia, con 980 persone attualmente positive (13 persone ricoverate a Treviso, di cui 2 in terapia intensiva, e 1 a Vittorio Vento), 4.018 negativizzati e purtroppo anche 351 morti.

Casi di positività nelle province venete

Di seguito, il numero di persone attualmente positive in tutte le province venete e la variazione di casi rispetto alle 17 di ieri, 30 settembre. Il maggior numero di nuovi contagi si registra a Treviso (+145), poi a Venezia (+91).

Padova: 559 (+23)

Treviso: 980 (+145)

Venezia: 657 (+91)

Verona: 697 (+33)

Vicenza: 501 (+41)

Belluno: 159 (+21)

Rovigo: 102 (+2)

